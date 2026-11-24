C'è un giudice a Losanna. Anzi ce ne sono tre, fra i quali l'italiano Luigi Fumagalli , avvocato e giurista di chiara fama. Un atto di giustizia: ecco che cos'è Il verdetto del Tas che all'unanimità ha restituito al Senegal la Coppa d'Africa vinta sul campo dieci mesi fa nella finale di Rabat, ma assegnata a tavolino al Marocco dalla Disciplinare della Confederazione africana (Caf). La sentenza era stata emessa il 17 marzo, scatenando il giubilo marocchino e l'ira senegalese, con il presidente della Repubblica Bassirou Diomaye Faye immortalato nel suo ufficio avendo alle spalle la Coppa ("Venite a prendervela, se avete coraggio") e la discesa in campo del governo di Dakar richiedente "l'apertura di un'indagine internazionale indipendente per sospetti di corruzione all'interno degli organi direttivi della CAF".

La sconfitta degli amici di Infantino

Per comprendere il contesto geopolitico in cui si è sviluppata la vicenda che aveva visto i Leoni della Teranga espropriati del trofeo conquistato sul campo, occorre ricordare alcuni dettagli: 1) il Marocco è un alleato di ferro di Gianni Infantino, presente in tribuna la sera della finale vinta dal Senegal e legato a doppio filo alle autorità politiche e sportive della nazione nordafricana; 2) il primo vicepresidente della Caf è il marocchino Fouzi Lekjaa, fedelissimo di Infantino; 3) la Fifa, cioè Infantino, ha assegnato il Mondiale 2030 al Marocco in condominio con Spagna e Portogallo, mentre le prime tre partite si disputeranno in Argentina, Uruguay e Paraguay, secondo la tragicomica formula partorita dagli scienziati del multibusiness; 4) il Marocco è in prima fila nel sostenere la rielezione di Infantino (che dovrà vedersela con il francese Philippe Diallo e il giapponese Kozo Tashima) assieme al Qatar, già teatro del Mondiale 2022 al prezzo di devastare i calendari dei campionati nazionali e l'Arabia Saudita, alla quale Infantino ha graziosamente attribuito il torneo 2034; 5) l'estate scorsa, subito dopo la finale iridata nel New Jersey, bersagliato dalla rivolta del calcio, guidata dall'Uefa contro il suo proposito di vendere il Mondiale ai privati, Infantino riparò proprio a Rabat, evidentemente sua meta preferita.

Bufera Fifa: fondi d'investimento, finale e dimissioni

I maligni insinuarono che, in cambio del loro aiuto, il presidente della Fifa avesse promesso la finale del prossimo torneo iridato ai sudditi di Mohammed VI anziché a quelli di Filippo VI di Borbone e potete immaginare le reazioni degli spagnoli, soprattutto in quei giorni, caldissimi, a Ceuta. La riunione d'urgenza dei vertici Fifa ufficialmente riaffermò la fiducia nel presidente, ma Il primo consigliere, Carlos Cordeiro, si era già dimesso in segno di protesta contro il folle progetto di vendere la Coppa del Mondo ai fondi d'investimento, fra i quali Thrive Eternal (Prosperare in eterno) by Joshua Kushner, fratello di Jared, genero di Donald Trump. Il Chief Operating Officer (Direttore Operativo), Kevin Lamour, aveva tuonato: "Lo staff della FIFA si sente ingannato dalla mancanza di trasparenza di Infantino durante la pianificazione del progetto con investitori privati e merita un trattamento migliore rispetto al disprezzo e alle intimidazioni. È un progetto che fa capo a una sola persona. Questo progetto non deve andare avanti e i vertici del calcio devono ora prendere le decisioni giuste. So che potrei rimetterci il posto, ma almeno ricomincerò a dormire tranquillo". Il 17 agosto, Lamour è stato licenziato dalla Fifa.