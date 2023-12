Copa America 2024: sedi, date, gironi e regolamento

Manca ancora qualche mese all'estate ma nella notte a Miami sono stati sorteggiati i gironi per la Copa America 2024. Alla cerimonia, andata in onda nella notte negli Stati Uniti, hanno presenziato anche Scaloni, attuale Ct dell'Argentina nonché detentrice dell'ultima edizione del 2021, oltre al 'padrone di casa' Leo Messi, e hanno potuto osservare da vicino quali saranno le avversarie nella competizione. L'Albiceleste è stata sorteggiata nel girone A, mentre il Brasile nel gruppo D quindi non si incroceranno qualora dovessero superare il girone. Ma senza andare troppo in là vediamo come sono andati i sorteggi dei raggruppamenti, con due nazionali ancora da conoscere.