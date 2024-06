Messi è già in modalità Copa America: l'Argentina ne fa quattro a Guatemala

Vittoria spettacolare dell'Argentina in amichevole contro Guatemala in vista della prossima edizione della Copa America. Gli argentini, nella partita disputata nella notte italiana nel Maryland (Stati Uniti) davanti a 58mila spettatori, hanno vinto 4-1, mostrando un'ottima condizione per la competizione continentale. La Nazionale di Scaloni, campione in carica, vuole difendere il titolo vinto nel 2021 in Brasile.