Ronaldinho, che botta al Brasile: "Mai visto così mediocre"

Ronaldinho non sosterrà il Brasile e non festeggerà in caso di vittoria verdeoro in Copa America . No, nessuna presunta dichiarazione rivelatasi fake: l'ex stella del Barcellona ( con il figlio che prosegue la dinastia blaugrana ) , intervistato dal canale YouTube 'Cartoloucos' ha affermato che non vedrà nessuna partita della Seleçao, con quest'ultima reduce dal pareggio per 1-1 nell'amichevole contro gli Stati Uniti . Ma per quale motivo 'Dinho' avrebbe preso questa decisione? "Non guarderò nessuna loro partita. Gli manca tutto: spirito, gioia, dedizione. Dobbiamo giocare bene". Un concetto che ha espresso in maniera ancora più chiara sui propri canali social.

Ronaldinho: "Non guarderò il Brasile in Copa America"

In un post su Instagram, Ronaldinho ha pubblicato lo spezzone dell'intervista in questione, spiegando nella didascalia del suo post i motivi per cui non tiferà Brasile, sostenendo come sia un roster composto da calciatori non all'altezza: "Basta così, gente, ne ho abbastanza. Questo è un periodo triste per chiunque ami il calcio brasiliano. È difficile trovare le energie per guardare le partite. Questa è forse una delle peggiori squadre degli ultimi anni, senza leader rispettabili e con giocatori per lo più mediocri".

Durissimo attacco ai calciatori del Brasile da parte di Ronaldinho, che rincara la dose: "Seguo il calcio da quando ero bambino, molto prima di pensare di diventare un giocatore, e non ho mai visto una situazione così brutta. Manca l'amore per la maglia, manca la determinazione e manca la cosa più importante di tutte: il calcio. Ripeto: la nostra prestazione è stata una delle peggiori che abbia mai visto. Una vergogna. Per questo mi ritiro. Non guarderò nessuna partita della Copa America e non festeggerò nessuna vittoria".