Ronaldinho, bufera in Brasile. Una delle stelle: "Ha pure chiesto i biglietti..."

Non sembra volersi fermare la polemica scoppiata sulla nazionale brasiliana dopo le parole pronunciate da Ronaldinho . L'ex Pallone d'Oro e stella del Barcellona aveva infatti messo in dubbio le qualità tecniche della squadra a disposizione di ct Dorival in vista della Copa America che prenderà il via il 21 giugno. Delle parole che non sono piaciute in particolare a Raphinha , che ci ha tenuto a rispondere durante un incontro con i media brasiliani.

Raphinha risponde a Robaldinho: "Ci ha chiesto i biglietti..."

Il calciatore del Barcellona ha smentito così le parole di Ronaldinho, che ha affermato di non voler vedere neanche una partita del Brasile: "Non so se fose per una campagna pubblicitaria o meno, ma qualche giorno fa ha chiesto i biglietti a Vinicius, questo lo contraddice... Le sue parole sono state una sorpresa non solo per me, ma per tutto il gruppo... Mai in vita sua aveva fatto una simile affermazione, al contrario ha sempre mostrato il suo sostegno per la nazionale. È stata una sorpresa per molte persone. Lo considero un idolo ed un riferimento come tutti quelli che sono in Nazionale, non solo i giocatori. È stato uno shock per noi. Ovviamente non siamo d'accordo, io ho grande voglia ed orgoglio nell'indossare la maglia del Brasile. Non vedo giocatori mediocri qui, hanno tutti grande qualità e merito".

Raphinha accende già il Clasico: polemica con Mbappé

Oltre a Ronaldinho, Raphinha ha risposto anche alle parole di Kylian Mbappé che recentemente aveva affermato quanto fosse più difficile vincere gli Europei rispetto al Mondiale: "Sfortunatamente per lui e fortunatamente per noi, ha perso una Coppa del Mondo contro una squadra sudamericana. Mi piacerebbe vedere le squadre europee giocare le qualificazioni sudamericane sui campi in cui andiamo noi, lì si vedrebbe se è facile o difficile. Tutti dicono quello che pensano, è l'opinione di Mbappé e non posso di certo cambiarla".