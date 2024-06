Coppa America, la Top 11 degli esclusi è una formazione clamorosa!

La Coppa America è ormai alle porte: il torneo prenderà il via il prossimo 20 giugno. Non sono mancate le polemiche negli ultimi giorni, e non solo per le incredibili dichiarazioni di Ronaldinho sul Brasile . Hanno fatto discutere, infatti, alcune esclusioni eccellenti tra i convocati delle varie nazionali protagoniste. Viene così fuori una formazione di altissimo livello con i migliori 11 che non parteciperanno alla Coppa America, con un invidiabile 4-3-3.

ROBERT ARBOLEDA - Il 32enne del San Paolo è stato tenuto fuori dalle convocazioni dell'Ecuador. Nonostante abbia preso parte al Mondiale in Qatar e alle tre precedenti edizioni della Coppa America, questa volta non è stato inserito nella lista. Durante gli appuntamenti Fifa di marzo, Arboleda e l'ala Gonzalo Plata (anch'egli escluso) portarono l'allora sedicenne Kendry Paez in un nightclub di New York la sera prima di una partita. Un episodio che, evidentemente, non ha fatto piacere al ct Felix Sanchez Bas

EDERSON - Il portiere brasiliano da anni è protagonista nel Manchester City di Pep Guardiola, ma in nazionale quasi sempre si è accomodato in panchina lasciando il posto ad Alisson. Con l'arrivo del ct Dorival Junior le cose sembravano poter cambiare, ma un problema all'orbita oculare occorso nella gara di Premier League contro il Tottenham ha costretto il tecnico ad escludere dai convocati l'estremo difensore dei citizens

GARY MEDEL - L'ex Inter, oggi al Boca Juniors nonché vincitore con il Cile delle due edizioni consecutive della Coppa America nel 2015 e nel 2016, non è stato convocato dal commissario tecnico Ricardo Gareca. Nonostante l'età non sembri essere un problema per il ct, che ha chiamato diversi calciatori che hanno vinto per due volte il torneo, ha deciso di escludere Medel, che in quel biennio fu decisivo nel ruolo di difensore centrale nonostante il suo ruolo naturale sia quello di centrocampista

PERVIS ESTUPINAN - Restiamo in casa Ecuador: se l'esclusione di Arboleda è stata voluta, il commissario tecnico avrebbe invece voluto a disposizione Estupinan. Il difensore mancino del Brighton è stato escluso a causa di un infortunio alla caviglia: potrebbe non riuscire a tornare in tempo per le qualificazioni ai Mondiali di fine anno

CARLOS AUGUSTO - Nell'Inter di Simone Inzaghi che ha vinto lo Scudetto non è stato titolare inamovibile, ma un preziosissimo jolly. Capace di sostituire sia Dimarco come esterno sinistro di centrocampo che, all'occorrenza, Bastoni come braccetto nella difesa a tre. Le ottime prestazioni disputate e i 2326' collezionati tra tutte le competizioni in nerazzurro non sono bastati per convincere il ct Dorival Junior a convocarlo per la Coppa America