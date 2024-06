Endrick, il Brasile lo incorona: la scelta sul numero di maglia in Coppa America

La gloriosa storia della Seleçao è pronta ad accogliere tra le sue pagine l'attaccante del proprio futuro: Endrick. Dopo Pelé, il futuro attaccante del Real Madrid è stato il giocatore più giovane a segnare tre gol per la nazionale brasiliana. 17enne ma di qualche giorno più vecchio di uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, Endrick ha segnato il gol della vittoria per il Brasile nell'amichevole vinta 1-0 contro l'Inghilterra allo stadio di Wembley a marzo, ne ha segnato un altro nel pareggio per 3-3 contro la Spagna allo stadio Santiago Bernabeu e ha regalato alla sua squadra una vittoria per 3-2 all'ultimo minuto contro il Messico l'8 giugno, nel mezzo dei preparativi per la Coppa America.

Endrick prende la numero 9

E proprio in vista della Coppa America, l'allenatore del Brasile Dorival Júnior, subentrato a gennaio, ha così assegnato ad Endrick la mitica maglia numero 9 della Seleçao indossata in precedenza dal due volte vincitore della Coppa del Mondo Ronaldo. Endrick ha segnato i suoi tre gol per la nazionale in circa 100 minuti e con solo sei tiri in porta durante quelle tre amichevoli. Mercoledì non ha segnato contro gli Stati Uniti, ma ha comunque avuto tre occasioni in meno di 30 minuti a conferma delle sue doti straordinarie.