Messi illumina, Lautaro segna: buona la prima dell'Argentina in Copa America

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Inizia nel migliore dei modi la Copa America dell'Argentina: l'Albiceleste di Lionel Scaloni piega 2-0 il Canada e bagna con un successo l'esordio nel torneo continentale. Protagonista assoluto del match il solito Lionel Messi: suoi gli assist per le reti di Julian Alvarez e Lautaro Martinez. La Pulce ispira l'attaccante del City che al 49' sblocca la sfida del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, poi nel finale illumina e regala al Toro il pallone del raddoppio. Per l'attaccante dell'Inter 25° centro in 59 presenze con la Nazionale maggiora. Buona la prima, dunque, per la Seleccion che dopo i successi in Copa America nel 2021 e al Mondiale nel 2022 sogna il "Triplete". L'Argentina sfiderà il 26 giugno alle 3 di notte italiane il Cile nel secondo impegno del Gruppo A mentre il Canada affronterà il Perù.