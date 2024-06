Copa America, Perù-Cile 0-0: Sanchez spreca, Lapadula lo imita

Perù e Cile non riescono a farsi del male e la sfida tra le punte "italiane" Sanchez e Lapadula non va oltre lo 0-0 nella sfida valida per il primo turno della Copa America . Un esordio opaco per la nazionale di Gareca, due volte campione della manifestazione, che lascia così subito il trono del girone all'Argentina . La Roja affronterà proprio i campioni del Mondo nella prossima giornata in una sorta di remake della finale del Centenario, mentre i biancorossi se la vedranno con il Canada.

Perù-Cile, Sanchez spreca e non punge

All’AT&T Stadium di Arlington, la partita non regala grandi emozioni, con il Cile che tiene maggiormente il possesso e il Perù che gioca in contropiede. Parte meglio la nazionale di Sanchez, con l'attaccante dell'Inter protagonista in negativo per due grandi errori sotto porta. Non fa meglio Lapadula all'inizio della ripresa: la punta del Cagliari si fa ipnotizzare dall'ex Barcellona Claudio Bravo. Poi il match si incattivisce e si spezzetta con numerosi falli fischiati da una parte e dall'altra. Nel finale il portiere della Roja blinda la porta e regala un punto ai suoi compagni di squadra. Contro l'Albiceleste servirà molto di più per cercare di replicare i grandi successi del passato.