Bremer, fedeltà Juve: sfoggia la maglia vintage di Zidane e fa impazzire i tifosi

"Giocare per il Brasile un sogno". Lo ha detto Bremer a pochi giorni dall'esordio con la Selecao nella Copa America contro il Costa Rica. In un video pubblicato da lui stesso sui social in cui ha parlato della storia della nazionale soprattutto di quella vittoria al Mondiale del 2002 in Corea del Sud: "Ricordo il gol di Ronaldo a Kahn". Nel breve documentario girato, il difensore ha indossato e posato con alcune delle maglie storiche della selezione brasiliana e anche qualcuna della Juve di fine anni '90. Ovviamente il video è stato ripreso e commentato anche da tantissimi tifosi bianconeri.

Bremer, il Brasile e la maglia Juve di Zidane Non una maglia qualunque bensì un reperto storico importante, ovvero la numero 21 di Zidane indossata dal francese nei suoi tempi in bianconero. In un video in cui Bremer ha indossato tantissime maglie anche del Brasile dove poi ha ricordato: “Quando ero bambino non c’erano tante immagini ma dopo quando ho guardato i video su YouTube ho diversi ricordi di come tutte le persone fossero entusiaste per la coppa del Mondo nel 2002. Per me è stato incedibile".

Poi ha continuato: "Giocare per il Brasile è un sogno per me. Nel 2022 sono arrivato alla Juventus e poco dopo mi sono ritrovato a giocare il Mondiale in Qatar. Questi erano i miei due sogni: la chiamata della nazionale e il Mondiale. Sfortunatamente non abbiamo vinto la Coppa ma è stata una bella esperienza e speriamo nella prossima di essere più fortunati. Il Brasile è sempre favorito”. Da qui i tifosi bianconeri si sono scatenati nel vederlo indossare i reperti storici della Juve. Qualcuno ha scritto "ma di cosa parliamo dai" e altri "qualità" o ancora "aura potentissima". Insomma, che il centrale sia entrato nei cuori dei sostenitori bianconeri non è certo una novità.

