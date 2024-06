Venezuela e Messico partono bene in Coppa America, Ecuador e Giamaica ko

Vittorie per Venezuela e Messico nella prima giornata del gruppo B di Coppa America 2024 con la conquista di tre punti preziosi nel match d'esordio. Il Venezuela ha battuto l'Ecuador 2-1 in una partita segnata dall'espulsione dell'attaccante ecuadoregno Enner Valencia al 22' del primo tempo dopo un intervento shock che l'arbitro aveva reputato solo da cartellino giallo (il supporto del Var ha portato al cambio di decisione). L'Ecuador è comunque riuscito a passare in vantaggio con un gol di Sarmiento al 40', ma nella ripresa la "Vinotinto" ha ribaltato il risultato con i gol di Cadiz al 64' e Bello al 74'. Nell'altra sfida del girone esordio vincente per il Messico che ha battuto la Giamaica con un gol di Arteaga al 69'.