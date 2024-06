Copa America: Weah serve, Pulisic non sbaglia. Buona la prima per gli USA

Esordio vincente per gli Stati Uniti in Copa America, che nel match valido per la prima giornata del Gruppo C - gara diretta da Maurizio Mariani - hanno superato la Bolivia con il risultato di 2-0. Una vittoria che consente a McKennie e compagni di rispondere al successo rimediato dell'Uruguay, che nell'altra sfida del girone ha sconfitto il Panama per 3-1. ll prossimo impegno del torneo vedrà la formazione allenata da Berhalter scendere in campo contro la selezione panamense nel match in programma il 27 giugno alle ore 18.