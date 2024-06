Il Brasile di Danilo fermato dalla Costa Rica: Bremer e Douglas Luiz...

Inizia con un pareggio a reti bianche la Coppa America del Brasile: al SoFi Stadium di Inglewood (California) la Selecao non riesce a sfondare contro la Costa Rica. Dorival Junior manda in campo dal primo minuto lo juventino Danilo mentre restano in panchina per l'intera durata del match Bremer e il futuro bianconero Douglas Luiz, così come l'atalantino Ederson. I verdeoro appaiono impacciati, una impasse che sembra risolversi alla mezz'ora, quando Marquinhos riesce a gonfiare la rete. La gioia dura però pochi secondi, il tempo che serve alla sala Var per segnalare una posizione di fuorigioco. L'arbitro Cesar Arturo Ramos, dunque, annulla e si riparte dallo 0-0. Nella ripresa il Brasile continua a spingere e con Lucas Paqueta va vicinissimo al gol: la violenta conclusione mancina dell'ex Milan impatta però sul palo. La nazionale di Dorival Junior, dopo questo mezzo passo falso, non può permettersi altri incidenti di percorso venerdì a Las Vegas contro il Paraguay.