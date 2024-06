Brasile, la potenza triste che non sa più segnare: ora prova verità col Paraguay

In tribuna autorità del SoFi Stadium di Los Angeles, dove il sole ha lanciato i suoi forti raggi fino a tardi, un grigio e uggioso stato ha popolato il viso di Neymar jr, il più noto tra i tifosi del Brasile presente nel luogo del poverissimo 0-0 tra la Canarinha e la Costa Rica . Un risultato triste in quanto riflesso dell'enorme impotenza di una potenza del calcio mondiale, che si è fermata al gol annullato a Marquinhos alla mezz'ora per fuorigioco, dopo la revisione del Var. Tuttavia, va anche detto che se una squadra come la Seleção deve affidarsi a un difensore centrale per andare avanti, questo vuol dire che i problemi sono tantissimi. Perché la nazionale con più Mondiali nel suo curriculum e che vanta un attacco composto da Vinicius Jr, Rodrygo e Raphinha non può davvero dipendere dalla vena realizzativa di un difensore e da giocate su palla inattiva. Eppure, la serata californiana di debutto in questa Copa America da parte dei verde oro è stata talmente mediocre da far aumentare ancora di più i dubbi sulla gestione attuale da parte di Dorival Jr.

Endrick in, Vinicius out: "se ci fosse stato Ancelotti"...

E così, mentre O Ney singhiozzava dalla tribuna, tra la fortissima frustrazione di non poter essere in campo per infortunio e la tristezza per la mancata concretezza dei suoi compagni, si consumava la prima recita senz'anima di un Brasile che ha sì fatto registrare un 70% di possesso palla, ma non ha fatto fruttare neanche uno dei sette tiri in porta spediti verso Patrick Sequeira, che milita nell'Ibiza, ossia nella Serie C spagnola. E come se non bastasse, lo stesso ct brasiliano è stato questionato in modo indiretto proprio dallo stesso Neymar, che si è mostrato piuttosto interdetto quando, al 69’, l'allenatore verde oro ha deciso di inserire il giovane fenomeno Endrick togliendo Vinicius. Una decisione che è stata accolta con scetticismo in patria, dove adesso in tanti stanno salendo sul carro dei detrattori di una nazionale che non genera consensi da nessuna parte. Lo stesso selezionatore ha poi voluto spiegare il cambio: «Sto cercando soluzioni e alternative tattiche diverse». La scelta, tuttavia, ha fatto discutere anche giornalisti e opinionisti affermati, tra i quali Fernando Kallas, che tramite un tweet ha pensato all'eventualità in cui a sedere sulla panchina del Brasile ci fosse stato Carlo Ancelotti. Uno che, secondo lui, non avrebbe mai tolto dal campo un candidato al Pallone d'oro come Vini.

Malcontento generale ed una vittoria che tarda ad arrivare

E se a inizio torneo lo stesso Ronaldinho aveva palesato tutto il suo disamore verso la rappresentativa nazionale, le cose adesso sono ulteriormente peggiorate. Va ricordato, infatti, che dopo il pari a reti bianche contro la selezione centroamericana, il Brasile ha eguagliato la peggiore delle sue strisce senza vittorie - cinque -, qualcosa che non accadeva da ben 23 anni in partite ufficiali. L’ultimo trionfo in un match con tre punti in gioco risale al settembre del 2023 contro il Perù, quando in panchina c’era ancora il ct provvisorio Fernando Diniz e in campo era sceso lo stesso Neymar, autore dell’assist dell’unico gol segnato da Marquinhos. L’ex romanista sembra uno dei pochi giocatori effettivamente affidabili da qualche anno a questa parte, insieme al portiere Alisson. E anche questa, in effetti, non è una bella notizia per la patria del ‘futebol bailado’, dove toccare col piede il pallone è un’arte come quella della musica e della danza, e attaccare all’origine della filosofia di gioco. La prossima partita, contro il Paraguay a Las Vegas, ha tutte le caratteristiche di una scommessa importante. Nella terra del gambling, dove giocare d’azzardo è all’ordine del minuto, Dorival e i suoi uomini dovranno puntare una buona parte delle loro fiches se non vogliono rischiare di doversi qualificare come secondi del loro raggruppamento. Questo perché, giocarsi tutto con un solo risultato contro la vispa Colombia nell’ultimo match, potrebbe essere più pericoloso di quanto pensato all’inizio.