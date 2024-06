Lautaro, altro gol dalla panchina: Argentina ai quarti di Coppa America

Dopo aver superato 2-0 il Canada al debutto, l' Argentina batte 1-0 il Cile e vola ai quarti di finale di Coppa America con un turno d'anticipo. A decidere l'incontro giocato nella notte italiana a East Rutherford, nello stato americano del New Jersey, una rete all'88 di Lautaro Martinez . Partito dalla panchina, così come accaduto nel primo match, il Toro ha preso il posto di Julian Alvarez a un quarto d'ora dalla fine, siglando poi il gol che vale il pass per la fase a eliminazione diretta. È durata invece 66 minuti la partita dell'altro interista Alexis Sanchez , partito nell'undici titolari ma poi sostituito dal ct Gareca. Nell'ultimo turno l'Albiceleste di Lionel Scaloni se la vedrà contro il Perù mentre La Roja affronterà il Canada.

Calendario Coppa America

Il Canada piega il Perù di Lapadula

Nell'altro match del Girone A vittoria di misura anche per il Canada che piega la resistenza del Perù grazie alla rete di Jonathan David, bravo a sfruttare l'assist di Jacob Shaffelburg al 74' e decidere la gara disputata a Kansas City, nello stato americano del Missouri. In campo per 70 minuti, Lapadula non è riuscito a timbrare il cartellino. La selezione dell'uruguaiano Jorge Fossati paga poi a caro prezzo l'espulsione diretta rifilata dal direttore di gara Mario Escobar al difensore Miguel Araujo.

Classifiche Coppa America