Perù-Canada, attimi di paura: malore per il guardalinee, trasportato in ospedale

Non appena i medici hanno capito la gravità della situazione, sono intervenuti prontamente. Panjoj è stato subito soccorso e stabilizzato sul posto, per poi essere trasportato in barella fuori dal campo e portato rapidamente in ospedale per ulteriori accertamenti. Le prime notizie sulle condizioni di salute di Humberto Panjoj sono rassicuranti: nonostante il colpo di calore, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Tuttavia, sarà sottoposto a ulteriori controlli per garantire che non ci siano complicazioni.