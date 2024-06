Cartellino rosa, la prima volta in Brasile-Costa Rica: cosa è successo

Non solo gialli, per la prima volta nella storia in Brasile-Costa Rica, terminata a sorpresa 0-0, è stato mostrato il cartellino rosa. Ma non da parte dell'arbitro del match, bensì dal ct dei Los Tico, Rica Gustavo Alfaro. Come mai? Per un motivo ben chiaro: può essere richiesto e utilizzato dalla panchina da uno degli allenatori quando un calciatore subisce una commozione cerebrale. Una sperimentazione da parte della Conmebol per tutelare la salute dei giocatori dopo un colpo alla testa.