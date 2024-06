Coppa America, Venezuela ai quarti e Messico inguaiato. Vince l'Ecuador

Altre due partite in Coppa America nella notte italiana: nel secondo turno del girone B, il Venezuela ha battuto 1-0 il Messico e l'Ecuador ha vinto 3-1 contro la Giamaica. Con questi risultati, i venezuelani sono primi in classifica con 6 punti e sono già qualificati per la fase ad eliminazione diretta mentre Messico ed Ecuador condividono il secondo posto a quota 3 e si giocano i quarti nello scontro diretto del prossimo turno. Giamaica ultima ferma a 0.