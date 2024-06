Weah, succede di tutto: rosso per una follia, poi gli insulti razzisti

Serata da dimenticare per Timothy Weah . L'esterno della Juve , schierato dal primo minuto da Berhalter nel match contro Panama valido per il secondo turno del Gruppo C di Coppa America , è stato espulso dopo appena 18 minuti per un colpo alla nuca di un avversario con la palla lontana . Dapprima il direttore di gara, Ivan Barton, estrae il giallo, poi però viene richiamato al Var e non può che cambiare il colore del cartellino: rosso diretto e Stati Uniti in inferiorità numeri per oltre un'ora, con Weah che ora rischia una lunga squalifica . Il classe 2000, al termine del match, ha poi scritto un messaggio di scuse sul proprio profilo Instagram. A fine gara, Timothy Weah e altri membri della nazionale statunitense sono stati bersagliati da insulti razzisti sui social media, tanto che la Federazione calcistica statunitense ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice "profondamente turbata dai commenti razzisti diffusi online".

Panama ribalta gli Stati Uniti

Eppure la partita era iniziata anche bene per la nazionale a stelle e strisce, passata avanti al 5' con l'altro juventino McKennie, ma anche in questo caso interviene il Var che annulla per fuorigioco. Nonostante l'uomo in meno, gli Usa vanno comunque in vantaggio al 26' grazie alla rete di Balogun, obiettivo di mercato dell'Inter la scorsa estate. L'1-0, però, dura appena quattro minuti, il tempo impiegato da Blackman per ristabilire l'equilibrio. L'inferiorità numerica si fa sentire e Panama all'83' completa il sorpasso trovando il gol che vale tre punti con Fajardo. Nel finale si torna in parità numerica per il rosso diretto a Carrasquilla, ma non c'è più tempo. Nel prossimo turno Panama sfiderà la Bolivia mentre gli Stati Uniti se la vedranno contro l'Uruguay.

Calendario Coppa America

Uruguay a valanga sulla Bolivia

La Celeste, dopo il successo per 3-1 al debutto proprio contro Panama, piega con un netto 5-0 la Bolivia. Partita a senso unico dal primo all'ultimo minuto, con la formazione di Marcelo Bielsa assoluta padrona del campo. Si va negli spogliatoi con il doppio vantaggio firmato Pellistri-Darwin Nunez. Nella ripresa, poi, l'Uruguay dilaga e Araujo, Valverde e l'ex Juve Bentancur rendono il passivo ancor più pesante. La classifica al momento dice Uruguay 6, Stati Uniti e Panama 3 e Bolivia 0: a 90 minuti dalla fine della fase a gironi, dunque, può ancora succedere di tutto nel Gruppo C di Coppa America.

Classifiche Coppa America