Coppa America, poker del Brasile di Danilo e Douglas Luiz. Vince la Colombia

Nella notte italiana si sono disputate due partite del girone D di Coppa America. Il Brasile, dopo il deludente pareggio all'esordio contro Costa Rica, ha vinto 4-1 contro il Paraguay nel secondo turno della fase a gironi. Paquetà sbaglia il rigore al 31', Vinicius Junior sblocca il risultato al 35', Savio raddoppia e poi ancora l'attaccante del Real firma il tris prima dell'intervallo. Nella ripresa, il gol paraguaiano di Alderete e il definitivo 4-1 di Paquetà, dal dischetto. In campo del primo minuto lo juventino Danilo mentre Bremer è rimasto in panchina per tutto l'incontro e Douglas Luiz, pronto a diventare un nuovo giocatore della Juve, è entrato al 72' minuto di gioco al posto di Guimaraes.