Juve, subito paura per Douglas Luiz in Copa America: il fallo è da rosso

Dopo un esordio deludente in Copa America, con lo 0-0 conto il Costa Rica, il Brasile si è rifatto con un convincente 4-1 contro il Paraguay. Una partita che è stata anche l'occasione per far disputare a Douglas Luiz i suoi primi minuti con la maglia dalla Seleção nella competizione. Il nuovo acquisto della Juventus, che ha completato le visite mediche negli scorsi giorni, ha però ricevuto un benvenuto molto particolare a pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Juve, subito paura per Douglas Luiz in Copa America Douglas Luiz è subentrato al 72esimo al posto di Bruno Guimaraes, quando il punteggio era già sul 4-1 in favore del Brasile. Nonostante il risultato già in cassaforte, la partita era comunque molto tesa soprattutto dal punto di vista del Paraguay. All'81esimo il nuovo centrocampista della Juve ha infatti recuperato un pallone ad Adrian Cubas, subendo successivamente un fallo. Nel momento in cui l'arbitro ha fischiato, il calciatore paraguayano si è fatto prendere dalla frustrazione, tirando un calcio a gioco fermo al brasiliano. Un gesto che ha portato all'immediata espulsione diretta, con gli animi dei calciatori in campo che si sono decisamente scaldati.

Brasile, le condizioni di Douglas Luiz Nonostante l'iniziale paura, con Douglas Luiz che si è rotolato più volte a terra dopo il fallo subito, non ci sono state conseguenze dallo scontro. Il nuovo centrocampista bianconero è infatti stato in grado di terminare la partita senza problemi e sarà regolarmente a disposizione anche per l'ultimo turno della fase a gironi della Copa America contro la Colombia. Una partita che i verdeoro saranno costretti a vincere per garantirsi il primo posto.

