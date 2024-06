Doppio Lautaro, Paredes sbaglia un rigore: Argentina ai quarti di Coppa America

L'Argentina vola sulle ali di Lautaro Martinez sempre più decisivo per la Seleccion in questa Coppa America. Nella notte l'attaccante dell'Inter ha segnato una doppietta (dopo i due gol nelle prime due gare) contro il Perù nel successo per 2-0 che ha portato la nazionale allenata da Scaloni al primo posto del girone. Nonostante l'assenza di Messi, l'Argentina è riuscita a imporre il propio gioco e a portare a casa tre punti per confermarsi la favorita della competizione. Avanti anche il Canada che con il pareggio per 0-0 contro il Cile si è qualificato al secondo posto alla sua prima partecipazione.

Argentina-Canada, avanti ai quarti Non soltanto la prova positiva di Lautaro Martinez, l'Argentina ha dimostrato di aver un gruppo importante e coeso in campo. Ottima la prova dell'ex Juve Di Maria, suo l'assist per uno dei due gol del Toro mentre Paredes dopo l'ammonizione nella ripresa ha sbagliato anche un calcio di rigore, che alla fine non ha compromesso il risultato.

Nell'altra gara della nottata il Canada di Jesse Marsch ha centrato il passaggio del turno in seconda posizione dopo il pareggio contro il Cile, una delle delusioni sin qui della competizione. Decisiva è stata anche l'espulsione di Gabriel Suazo che ha lasciato in dieci i suoi per più di 60'. La Coppa America è entrata sempre più nel vivo e nei prossimi giorni si chiuderanno le fasi a gironi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA