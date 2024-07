McKennie e Weah out dalla Coppa America: l'Uruguay di Bentancur ai quarti

Stati Uniti e Bolivia eliminati. È il bilancio della terza giorna di Coppa America, che ha visto di contro accedere ai quarti di finale Uruguay e Panama. Mckennie e compagni sono usciti sconfitti dalla sfida dell'Arrowhead Stadium contro la selezione allenata da Bielsa, alla quale è bastato il gol di Mathias Olivera per qualificarsi alla fase successiva del torneo. Il difensore del Napoli è andato a segno al minuto 66', realizzando il gol che è valso il primato nel girone a punteggio pieno per la sua nazionale. Successo anche per il Panama, che ha battuto la Bolivia con il finale di 3-1. Gli uomini di Christiansen chiudono così al secondo posto.