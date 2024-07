Coppa America: Venezuela ko ai rigori, Canada in semifinale contro l'Argentina

È il Canada la seconda semifinalista della Coppa America 2024. La selezione allenata da Jesse Marsch, ha superato il Venezuela ai calci di rigore, raggiungendo così l'Argentina di Messi e compagni, anch'essi reduci dal successo rimediato dagli 11 metri contro l'Ecuador. Le due formazioni di affronteranno nella sfida in programma martedì 9 luglio alle ore 20 locali presso il MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. A contendersi gli ultimi due posti nel penultimo atto del torneo sono Colombia e Panama, in campo sabato 6 alle ore 15 locali - gara diretta Maurizio Mariani - e Uruguay e Brasile, attese lo stesso giorno alle ore 18.