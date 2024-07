Canada-Argentina, la Copa America dei sogni contro le realtà

Un sogno contro una grande realtà. La semifinale di Copa America 2024 in programma tra Canada e Argentina è il confronto tra due realtà antitetiche, e non solo geograficamente. Perché se il paese più al nord e quello più al sud del continente americano sono lontanissimi fisicamente, lo sono ancor di più a livello culturale. Specialmente nell'ambito calcistico. Per la prima volta alle semifinali di un torneo continentale, la nazionale nordamericana sta vivendo l'estate della sua vita. La qualificazione a questo stadio della competizione dopo aver battuto il Venezuela ai calci di rigore, infatti, è stato un evento storico a Ottawa e nelle altre città del paese. Un evento provocato dalla gran serata del portiere Maxime Crepeau , che ha effettuato due parate nella serie decisiva dei calci di rigore contro la Vinotinto.

Le parole di Crepeau

Intervistato a fine gara da TSN, l'estremo difensore canadese ha esclamato felice: "Le emozioni sono alle stelle, sono così felice per tutti coloro che ci sostengono. Dietro tutto ciò c'è tanto duro lavoro. È fantastico essere in semifinale di Copa América. Penso che tutti debbano rendersi conto che questo Paese e i suoi calciatori meritano rispetto". E così, dopo aver buttato fuori una nazionale dove il calcio è seguito con molta più passione, sebbene non sia lo sport nazionale, adesso la squadra allenata dallo statunitense Jesse Marsch è pronta a continuare a sorprendere. L'allenatore 50enne nato nel Wisconsin, con una recente esperienza in Europa al comando anche del Lipsia targato Red Bull, è senza dubbio il valore aggiunto della nazionale canadese, della quale gli è stato affidato il timone meno di due mesi fa. Un vero e proprio miracolo il suo, viste le tempistiche. Adesso, però, il gioco inizia a farsi davvero durissimo. Perché la rivale nella semifinale che si giocherà nella notte tra martedì e mercoledì nel MetLife Stadium del New Jersey sarà nientemeno che l'Argentina campione in carica.

L'Argentina ha tutto da perdere

La nazionale albiceleste, rappresentante del paese all'opposto della posizione geografica del Canada, è invece una delle più importanti del mondo, oltre che essere anche la detentrice del trofeo planetario conquistato in Qatar. Dal canto suo conta una tradizione praticamente centenaria di successi e in Copa America detiene il record di titoli insieme all'Uruguay, ben 15. E, soprattutto, può disporre di una serie di campioni assoluti tra i quali spicca il capitano Lionel Messi. Quest'ultimo, che nelle ultime uscite è apparso chiaramente poco in forma fisicamente, vorrà vendicarsi del calcio di rigore scucchiaiato finito sulla parte alta della traversa nella sequenza dei tiri dagli undici metri che sono valsi l'arrivo in semifinale. E, soprattutto, avrà dalla sua un manipolo di soldati fedelissimi che quando giocano al suo fianco aumentano in modo esponenziale il loro rendimento. Il confronto, dunque, assume le chiare sembianze di quello tra Davide e Golia, vista l'esperienza pregressa e anche il materiale umano e sportivo a disposizione. Marsch, che in Europa ha allenato, affronterà un Lionel Scaloni in rampa di lancio e in possesso della fuoriserie più oliata e rapida del calcio moderno, se parliamo di nazionali. Con Messi non al meglio, toccherà ai vari Martinez, Lautaro, Emiliano e Lisandro, fare un passo avanti in una partita che potrebbe anche essere una trappola. Del resto, l'Albiceleste ha solo da perdere. Praticamente tutto.