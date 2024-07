Flop Brasile, Douglas Luiz sbaglia: fuori dalla Coppa America ai rigori

Brasile eliminato dalla Coppa America. La formazione Verdeoro cade ai rigori contro l'Uruguay, dopo un finale a reti inviolate nei tempi regolamentari. A fallire dal dischetto, il difensore del Real Madrid Militao e il neo acquisto della Juve Douglas Luiz: 4-2 il risultato finale per Bentancur e compagni, che al penultimo atto del torneo affronteranno la Colombia di Lorenzo nel match in programma mercoledì 10 luglio. Argentina e Canada le altre due selezioni in gara, attese sul campo del MetLife Stadium martedì 9.