Weah, l'espulsione lo tramuta nell'idolo dei tifosi USA: ecco perché

Moltissimi sostenitori americani hanno sottolineato come l'espulsione del calciatore contro Panama abbia contribuito in maniera decisiva all'eliminazione dalla Coppa America e, quindi, all'esonero di Berhalter nelle scorse ore. Il commissario tecnico non era ben visto già da parecchio tempo, e poiché nel 2026 gli Usa ospiteranno il Mondiale (volendo ovviamente ben figurare), la decisione di arrivre ad un nuovo allenatore è stata colta più che favorevolmente.

E così sui social è partito un plebiscito pro Weah: da "La mano di Dio" (in riferimento alla manata data che gli è costato il famigerato rosso) a "10 luglio 2025 è la Giornata Nazionale di Tim Weah", passando per "Eliminato in battaglia, ha vinto la guerra" fino a "Tim Weah aveva capito il compito". Ma la fantasia degli utenti social è andata oltre: "Vedi due anni nel futuro", "Grazie capitano", si arriva addirittura a "Biden, dagli la medaglia al valore". Insomma, gli Stati Uniti ripartiranno da un nuovo ct in vista del Mondiale da padroni di casa. Parte del 'merito' è di... Timothy Weah.