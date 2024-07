Scandali e Coppa America: tra 'addetto alla sudorazione' e prezzi folli

Nuovi guai per Claudio Tapia . Nelle scorse ore, un video diventato virale in rete ha mostrato una scena che ha suscitato scalpore e milioni di visualizzazioni in Sudamerica. Nelle immagini si vede il presidente della Federcalcio argentina seduto in tribuna, mentre un addetto personale si occupa di asciugargli il sudore durante la semifinale di Coppa America tra Argentina e Canada , giocata al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. L'addetto in questione è stato poi identificato come Luciano Nakis , vicesegretario dell'AFA. L'incredibile scena, definita dai più come imbarazzante e disgustosa, è stata ripresa forse da un giornalista argentino presente sugli spalti. Il fatto è accaduto in un contesto di caldo e umidità eccessivi, che hanno richiesto un servizio eccezionale di detersione del sudore per Tapia, seduto tra il pubblico.

Claudio Tapia si giustifica dopo il gesto disgustoso durante Argentina-Canada

Numerosi sono stati i commenti sotto il video, definendo le immagini "disgustose" e "inquietanti". Un utente ha ironizzato sulla descrizione del lavoro dell'addetto, chiedendosi se la pulizia del sudore rientrasse nei "compiti assegnati". Le immagini hanno suscitato tanta indignazione e polemiche, a tal punto che Claudio Tapia è dovuto intervenire per giustificarsi. Il presidente della Federcalcio argentina ha pubblicato un messaggio su Twitter per chiarire la situazione, spiegando che aveva avuto febbre e malesseri a causa delle alte temperature, ma non voleva perdere la partita. Ed è per questo motivo che Luciano Nakis lo ha accompagnato e assistito, mostrando, secondo Tapia, lo spirito di squadra che caratterizza la Nazionale sia dentro che fuori dal campo.

Finale Copa America: i prezzi folli dei biglietti

L'Argentina ha vinto la partita contro il Canada con un punteggio di 2-0. La Nazionale argentina si scontrerà quindi contro la Colombia nella finale di Copa America all'Hard Rock Stadium, dove si esibirà anche Shakira. Nonostante l'importanza dell'evento, lo stadio potrebbe tuttavia non registrare il tutto esaurito a causa degli elevati prezzi dei biglietti richiesti per assistere alla partita. A pochi giorni dall'evento, i prezzi rivelati sui social e sui siti di rivendita specializzati sono stati definiti fuori da ogni logica, soprattutto se confrontati con quelli per eventi simili in Europa. Secondo le informazioni disponibili sui principali siti di rivendita, per assistere alla finale di Copa America bisognerà spendere minimo di 2mila euro per i posti situati nella parte alta delle curve, mentre il prezzo supera i 5mila euro per i posti in tribuna centrale. Questi costi elevati stanno rendendo difficile per molti tifosi assistere alla partita dal vivo, nonostante la passione e il desiderio di supportare le proprie squadre nella finale del celebre evento sportivo.