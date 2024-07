Bielsa fuori controllo, rabbia in conferenza: “Siete un covo di bugiardi”

Caos, panico, rissa. Giorni intensi in casa Uruguay soprattutto dopo quanto successo nel match contro la Colombia. Un putiferio scatenato dai tifosi dei Cafteros sugli spalti e in cui sono intervenuti anche i giocatori della Celeste, su tutti Nunez, per difendere i propri famigliari. Scene da censurare e che non si dovrebbero vedere sui campi da calcio ma che, di tanto in tanto, purtroppo capitano. Di questo episodio e non solo ha parlato anche il Ct Bielsa in conferenza. L'allenatore si è infuriato con l'organizzazione e i sistemi di sicurezza adottati oltre a puntare il dito su campi d'allenamento non proprio all'altezza della competizione.

Bielsa, conferenza Uruguay Il Ct dell'Uruguay ha parlato in conferenza in vista della finale per il terzo posto contro il Canada, ma la sua rabbia si è riversata tutta su quanto successi nei giorni scorsi: "Siamo negli Stati Uniti, il paese, tra virgolette, della sicurezza. Come puoi non difendere tua madre, tua sorella, un bambino? Se non l'avessero fatto, sarebbero stati condannati da tutti noi. Puntare il dito contro gli arbitri, dire che i campi sono perfetti e tutte le bugie che hanno detto. I campi di allenamento perfetti hanno detto, la Bolivia non poteva allenarsi e ho le foto. Sono una piaga di bugiardi. I campi di allenamento sono un disastro, poi il rigore non assegnato al Brasile...".

Poi ha continuato: "Gli Stati Uniti, quando hanno sentito che i loro interessi erano stati attaccati, hanno creato il FIFA Gate con l'FBI. Qui non è successo niente, stadi pieni, competitività, stadi pieni... Quello che non puoi fare è continuare a ingannare. Il responsabile del campo ha assicurato che si tratta di una questione visiva, che Vinicius non vede, che Scaloni non deve parlare. Avrebbero dovuto uscire allo scoperto e dire che i campi di allenamento erano impresentabili. A Scaloni è stato detto che ha parlato una volta e di non farlo più. Tutti minacciati. Che cosa faranno? Li sospenderanno? Devono solo dire che sono responsabili". Al fine poi Bielsa si è alzato dalla conferenza e se n'è andato dalla rabbia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA