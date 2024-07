La follia dell'ex Juve, spacca la testa al suo preparatore nella rissa

Scontri dopo la Colombia, il comunicato Uruguay

Questa la nota diramata dall'Asociacion Uruguaya de Futbol dopo i fatti accaduti: "Nelle scorse ore la Federazione dell'Uruguay ha diramato un lungo comunicato su quanto accaduto: "Mercoledì scorso, in un contesto di violenza verbale, provocazioni e aggressioni varie che hanno colpito tutti i tifosi uruguaiani presenti alla partita in diversi settori, un gruppo di tifosi uruguaiani, situato dietro la panchina dei sostituti e l'area tecnica, è stato coinvolto in varie schermaglie che sono degenerate in situazioni in cui sono state coinvolte diverse famiglie di giocatori e membri dello staff della nostra nazionale. Di fronte a una situazione del genere, e nel contesto di momenti di nervosismo e disperazione in cui donne e bambini erano tenuti in ostaggio, diversi giocatori sono saliti sugli spalti per intercedere per la loro protezione e difesa".

E ancora: "È noto che questo evento si è verificato in un contesto in cui la percentuale di tifosi uruguaiani era molto ridotta, per lo più famiglie, e i meccanismi di sicurezza erano insufficienti per una situazione del genere. Alla luce di questi fatti e della mancanza di sicurezza, l'atteggiamento dei giocatori è stato inevitabile e naturale. .... Per quanto riguarda la situazione che si è verificata in uno degli stand in cui si trovavano alcuni dirigenti della delegazione uruguaiana e altri sostenitori che accompagnavano la delegazione, dobbiamo chiarire che per tutta la durata della partita quel settore ha ricevuto l'ostilità dei sostenitori che si trovavano accanto ad esso, così come hanno fatto nei confronti di un altro gruppo di uruguaiani che si trovava a pochi metri di distanza dalla loro posizione una volta terminata la partita. In questo contesto, si sono verificati scambi di aggressioni deplorevoli che condanniamo fermamente e che saranno da noi analizzati, fatte salve le sanzioni che potranno essere imposte alla nostra istituzione in base al procedimento aperto".