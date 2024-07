Messi sfida James, la finale di Coppa America tra numeri 10: il confronto

Messi-Rodriguez: capitani a confronto

Lionel Messi e James Rodriguez sono attesi il 14 luglio a Miami Gardens. Il capitano dell'Inter Miami intende portare a termine un percorso di rinascita che ha visto la Seleccion di Scaloni uscire vincente dalle ultime finali disputate, che le hanno permesso di affrontare la Colombia da campione in carica. I numeri di Messi in questa Coppa America riportano 1 gol e 1 assist in 4 partite. Gol che ha deciso la semifinale contro il Canada e ribaltato parte della storia recente dell'Argentina che ha così conquistato la terza finale consecutiva dopo le ultime due vinte contro Brasile e Francia. Di contro, il numero 10 dei Cafeteros ha messo a segno 1 gol e 6 assist in 5 partite. L'ex Real e Bayern è andato a segno dal dischetto nel match che ha visto la Colombia aggiudicarsi i quarti di finale travolgendo il Panama per 5-0. Sabato 13 luglio, Canada e Uruguay scenderanno invece in campo per contendersi il 3º posto della competizione.