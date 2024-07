Lautaro entra e punisce: Colombia ko, l'Argentina si prende la Copa America

L'Argentina resta sul tetto d'America. La Seleccion di Scaloni supera la Colombia in finale e vince la sua seconda Coppa America consecutiva (la 16ª complessiva) arricchendo il proprio palmares con il terzo trofeo dopo Brasile 2021 e Qatar 2022. Un treble che riscatta dunque le tre finali perse dal mondiale del 2014, passando per la Coppa del 2015 fino al centenario Conmebol dell'anno successivo. Il trionfo di Miami lascia inoltre in consegna l'immagine delle lacrime di Messi, costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia al minuto 66. A decidere il match, è la rete del capitano dell'Inter Lautaro Martinez nel secondo tempo supplementare. Lacrime anche per l'ex bianconero Di Maria, che al momento della sostituzione si è congedato per sempre con la nazionale e con i propri tifosi, che per l'occasione gli hanno riservato una lunga standing ovation.