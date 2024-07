Messi, infortunio e lacrime: la caviglia gonfia fa il giro del web

L'Argentina ha vinto la Coppa America 2024 battendo in finale la Colombia grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez nei tempi supplementari. La partita, però, è stata caratterizzata anche dall'infortunio rimediato da Leo Messi al 66' minuto di gioco. Il fenomeno argentino ha dovuto lasciare il campo nel secondo tempo per un problema alla caviglia destra, che si è gonfiata in modo considerevole con il passare dei minuti. Le immagini della caviglia di Messi stanno facendo il giro del web.