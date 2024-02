Ito shock, il Giappone lo esclude dalla Coppa d'Asia: ecco il motivo

Junya Ito è stato escluso dalla rosa del Giappone . Ad annunciarlo è la stessa Federcalcio nipponica (JFA), che - riporta l'agenzia Kyodo News - ha deciso di rimandare a casa l'esterno del Reims accusato di violenza sessuale da due donne. Le autorità di Osaka stanno infatti indagando sul giocatore per i presunti abusi che sarebbero stati commessi a giugno 2023. Ito non parteciperà dunque alle fasi successive della Coppa d'Asia , che vedrà il Giappone impegnato nei quarti di finale contro l'Iran nel match in programma i 3 febbraio.

L'annuncio della JFA e le parole del Ct Moriyasu

"Abbiamo bisogno di creare un ambiente nel quale i giocatori possono concentrarsi solo sul calcio - ha dichiarato il presidente della Federazione Kozo Tashima - e abbiamo dunque preso questa decisione pensando alla situazione generale". Gli ha fatto eco il ct della nazionale Hajime Moriyasu: "Avrei voluto arrivare fino in fondo con Ito. È un giocatore che ha contribuito alle nostre vittorie e ci dispiace che vada via, ma devo tenere in conto la condizione mentale, non sto creando una squadra che non funziona se manca un calciatore", ha concluso il tecnico.