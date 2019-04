Diretta Milan-Lazio ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

MILANO - Dopo lo 0-0 dell'andata all'Olimpico, il Milan riceve la Lazio al Meazza per la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Le due squadre vogliono ottenere il pass per la finale a Roma. I rossoneri vengono dal pareggio sul campo del Parma in campionato mentre i biancocelesti hanno perso in casa contro il Chievo nell'ultimo turno di Serie A.

Le parole di Gattuso alla vigilia

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO - La partita tra Milan e Lazio è in programma alle ore 20.45 allo stadio Meazza e sarà visibile in diretta tv su Rai1. La diretta streaming di Milan-Lazio sarà disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

PROBABILI FORMAZIONI - Gattuso sembra intenzionato a presentare il Milan con il modulo 3-4-3 e con il tridente offensivo formato da Suso, Piatek e Castillejo. Il reparto difensivo dovrebbe essere composto da Musacchio, Caldara e Romagnoli. In porta, ci dovrebbe essere Reina. Simone Inzaghi, invece, dovrebbe puntare sul 3-5-2 con il tandem d'attacco Immobile-Correa. A centrocampo, i titolari dovrebbero essere Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic.

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: S.Inzaghi

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo