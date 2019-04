Diretta Atalanta-Fiorentina ore 20.45: le formazioni ufficiali e come vederla in tv

BERGAMO - Stasera allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo si deciderà chi sfiderà la Lazio nella finale di Coppa Italia del 15 maggio all'Olimpico. La formazioni di Simone Inzaghi ha eliminato il Milan grazie alla rete di Correa e attenderà la gara di stasera tra Atalanta e Fiorentina per conoscere il nome della seconda finalista. Nella gara d'andata al Franchi fu una girandola di emozioni e gol, un 3-3 che fa pendere la bilancia dalla parte dei bergamaschi, anche se la viola ha tutte le carte in regola per poter fare risultato e conquistare la finale come nella stagione 2013-14. La Dea giocherà anche in onore di Mino Favini, responsabile del settore giovanile atalantino, morto in settimana all'età di 83 anni.

