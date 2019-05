Insulto a Mihajlovic, indagini in corso: spunta un vigile

ROMA - È diventato virale un video in cui l'attuale allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, in zona Olimpico prima della finale di ieri sera tra Lazio e Atalanta, è impegnato in un forte diverbio. A contenerlo alcuni agenti delle forze dell'ordine che stavano presidiando la zona. Alla base dell'agitazione, un'offesa ("zingaro") che l'ex calciatore della Lazio avrebbe ricevuto ma non da un tifoso biancoceleste, ma da qualche addetto alla sicurezza. È la moglie del calciatore, Arianna Rapaccioni, su una storia del proprio profilo instagram, a pubblicare una foto dove c'è scritto che "non è stato un tifoso biancoceleste, bensì un rappresentante delle forze dell'ordine (probabilmente un vigile, sono in corso accertamenti) addetto al controllo dei varchi d'accesso allo stadio Olimpico". Anche le figlie, sui profili social, hanno postato delle storie in difesa del padre.

Mihajlovic reagisce all'insulto