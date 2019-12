Diretta Cagliari-Sampdoria dalle 21: come vederla in tv e probabili formazioni

CAGLIARI - Cagliari e Sampdoria si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra stasera nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo il roboante 4-3 di campionato di appena tre giorni fa, infatti, le due squadre scenderanno nuovamente in campo stasera alle ore 21 alla Sardegna Arena per la sfida di coppa nazionale. La vincente affronterà nel turno successivo l'Inter. La squadra di Maran arriva alla sfida dopo aver battuto il Chievo Verona, per 2-1, mentre quella di Ranieri ha eliminato dal torneo il Crotone, vincendo in rimonta per 3-1. Dopo la finale del 2009 contro la Lazio, i blucerchiati non sono mai andati oltre i quarti. Grande entusiasmo tra i tifosi sardi, dovrebbe esserci il tutto esaurito.

Come vederla in tv

Cagliari-Sampdoria è in programma stasera alle ore 21 alla Sardegna Arena di Cagliari e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre.

Cagliari-Sampdoria: probabili formazioni

Maran dovrebbe concedere una magliada titolare a Cerri, autore della rete che ha regalato i tre punti ai sardi nel match di lunedì. Al suo fianco dovrebbe giocare Ragatzu, con Joao Pedro e Simeona in panchina. Riposo anche per Nainggolan, che dovrebbe lasciare spazio sulla trequarti a Castro. Ranieri dovrebbe schierarsi a specchio (4-3-1-2), operando un ampio turnover. Non sarà della sfida Fabio Quagliarella, spazio dunque in attacco alla coppia formata da Rigoni e Caprari, con Maroni a supporto.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Mattiello,Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Ionita, C. Oliva, Deiola; Castro; Cerri, Ragatzu. ALL.: Maran. A DISP.: Aresti, Ciocci, S. Pinna, Pisacane, Cacciatore, Faragò, Lu. Pellegrini, Rog, Nandez, Cigarini, Nainggolan, Simeone, Joao Pedro.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Seculin; Ferrari, Chabot, Murillo, Augello; Leris, Vieira Linetty; Maroni; Rigoni Caprari. ALL.: Ranieri. A DISP.: Audero, Falcone, Colley, Murru, Regini, Jankto, Thorsby, Gabbiadini.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.