Coppa Italia, sorteggi ottavi di finale: Juve e Torino in casa

MILANO - Stabilite oggi, nella sede della Lega Serie A, le sedi di gioco degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma tra il 15 e il 22 gennaio 2020 in gara unica. Già fissato, da regolamento, il diritto a giocare in casa per Napoli-Perugia e Lazio-Cremonese, si è dovuto procedere a sorteggio per le altre sei partite in programma il prossimo mese: Juventus e Torino affronteranno in casa rispettivamente Genoa e Udinese. Anche Inter e Milan saranno di scena davanti al proprio pubblico. Ecco le sedi di tutte le otto gare:

Lazio-Cremonese a Roma

Napoli-Perugia a Napoli

Fiorentina-Atalanta a Firenze

Inter-Cagliari a Milano

Milan-Spal a Milano

Torino-Genoa a Torino

Juventus-Udinese a Torino

Parma-Roma a Parma