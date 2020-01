Diretta Fiorentina-Atalanta ore 15: dove vederla in tv e probabili formazioni

FIRENZE - L' Atalanta , dopo il pareggio al Meazza contro l'Inter in campionato, fa il suo ingrasso in Coppa Italia dove oggi alle 15 sfida la Fiorentina negli ottavi di finale . La Dea lo scorso anno andò a un passo dal sogno, sfumato poi in finale contro la Lazio. I bergamaschi in semifinale si sbarazzarono proprio della Fiorentina dopo il 3-3 a Firenze e il 2-1 in rimonta a Bergamo. Ma la sfida più importante tra le due squadre nella coppa nazionale risale sicuramente alla stagione 1995-96, quando l'Atalanta di Mondonico dovette arrendersi alla Fiorentina di Ranieri in finale (1-0 all'andata e 2-0 al ritorno). Gasperini , intanto, ieri è stato chiaro in conferenza stampa: "Il campionato in questo momento è quello che ha la nostra attenzione maggiore, poi ci sarà la Champions con la doppia sfida al Valencia. Però queste sono partite secche, passando il turno anche la Coppa Italia diventa un obiettivo".

Dove vederla in tv

Fiorentina-Atalanta è in programma oggi alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni

Gasperini dovrebbe lanciare dal primo minuto il nuovo arrivato Caldara. Dovrebbe essere Palomino a fargli spazio nei tre di difesa, con Djimsiti e Masiello a completare il reparto. Sulla trequarti dovrebbe giocare Malinovskyi, mentre in avanti spazio alla coppia Pasalic-Muriel con Gomez, Ilicic e Duvan Zapata inizialmente in panchina. Iachini dovrebbe invece schierare la sua Fiorentina con il 3-5-2. Spazio a Terracciano in porta. Lirola e Dalbert dovrebbero essere i quinti di centrocampo, mentre in attacco esordio dal primo minuto per Patrick Cutrone, che dovrebbe essere affiancato da Vlahovic, in vantaggio su Chiesa per una maglia da titolare.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger.Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Vlahovic. ALL.: Iachini. A DISP.: Dragowski, Ranieri, Terzic, Ceccherini, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Chiesa, Sottil, Brancolini.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Pasalic, Muriel. ALL.: Gasperini. A DISP.: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Toloi, Heindenreich, Colley, Da Riva, Ilicic, Gomez, D. Zapata, A. Traore.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.