Coppa Italia, Juve-Udinese 4-0: show Higuain e Dybala, Sarri sorride

SARRISMO - C’è De Ligt che fa il Bonucci e gli riesce benissimo, impostando il gioco con personalità e tocco raffinato. C’è Bentancur che non fa il Pjanic in senso stretto, ma lo sostituisce perfettamente come perno del gioco. c’è Bernardeschi mezzala che invoglia a rivederlo in quella posizione, occupata con determinata concentrazione. C’è Rabiot che a piccoli, ma costanti, passi sta ambientandosi. E ci sono Higuain e Dybala, in formato playstation. Ma, soprattutto, c’è la Juventus come la sta plasmando Sarri, che dialoga fitta e veloce con una rete di passaggi di prima e che difende alta, pressando gli avversari nella loro metà campo: una squadra che non si ferma nemmeno dopo il terzo gol, ma propone gioco offensivo praticamente fino al novantesimo. Qualcosa di molto simile si era visto contro il Cagliari, qualcosa di molto diverso si era vista contro la Roma (per lo meno da metà del primo tempo in poi). Con un ragionamento semplicistico, ma comunque significativo, si potrebbe dedurre che il sarrisimo bianconero, per ora, funziona contro le medio-piccole, ma soffre ancora di problemi di crescita quando gli avversari salgono di rango. In realtà ci sono molti più fattori da tenere in considerazione, ma tutto sommato si può affermare che la Juventus sta progredendo in modo visibile e, per certi versi, anche entusiasmante.