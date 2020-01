Diretta Napoli-Lazio ore 20.45: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

NAPOLI - Al San Paolo il primo quarto di Coppa Italia vede di fronte il Napoli e la Lazio, due squadre in un momento di forma opposto. I partenopei, reduci dal ko interno con la Fiorentina, cercano la rivincita contro Immobile e compagni dopo la sconfitta subita all'Olimpico soltanto l'11 gennaio. Dall'altra parte la squadra di Inzaghi - che deve rinunciare all'affaticato Luis Alberto - viene da una striscia di undici vittorie consecutive in Serie A. Chi passa il turno affronta in semifinale la vincente di Inter-Fiorentina.

SEGUI LA DIRETTA DI NAPOLI-LAZIO SUL NOSTRO SITO

Dove vederla in tv

Il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli-Lazio, in programma martedì 21 gennaio alle 20.45, sarà trasmesso in chiaro su Rai 1.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Lulic; Immobile, Caicedo. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Massa di Imperia.