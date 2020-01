Juve-Roma, la probabile formazione di Sarri

TORINO - Grande sfida questa sera all’Allianz Stadium dove la Juve scenderà in campo per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma. Per riuscire a centrare il passaggio alle semifinali Maurizio Sarri sembra orientato a scegliere il 4-3-3 con Cuadrado e Danilo sulle fasce. Buone notizie dunque per il tecnico dei bianconeri che per la sfida contro i giallorossi di Paulo Fonseca potrà contare sull colombiano (lunedì non si era potuto allenare a causa della febbre e ieri ha svolto la seduta in palestra). Unico indisponibile tra gli esterni, dunque, dovrebbe essere Mattia De Sciglio. Andiamo a scoprire tutte le scelte di Sarri per il match di questa sera.

La recente vittoria della Juve contro la Roma in campionato