Diretta Inter-Napoli ore 20.45: come vederla in tv e formazioni ufficiali

MILANO - Dopo l'esaltante vittoria in rimonta nel derby di campionato di domenica, l' Inter di Antonio Conte torna in campo stasera alle 20.45 per l' andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli . I nerazzurri fin qui hanno eliminato dal torneo il Cagliari (4-1) agli ottavi e la Fiorentina ai quarti (2-1). Il Napoli, invece, prima ha superato il Perugia grazie a due reti dal dischetto di Lorenzo Insigne (2-0), poi ai quarti ha estromesso dal torneo i campioni in carica della Lazio con un altro sigillo dell'attaccante partenopeo. La squadra di Gattuso , però, è reduce dal ko interno di campionato contro il Lecce. Una sconfitta che ha fatto emergere nuovamente le difficoltà di una squadra che fatica a trovare continuità di risultati. Dopo lo scontro di stasera al Meazza, che si preannuncia ancora una volta caldissimo (dovrebbero essere presenti circa 60mila spettatori), Inter e Napoli si ritroveranno una di fronte all'altra il 3 marzo per la gara di ritorno al San Paolo.

Come vederla in tv

Inter-Napoli è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e in differita su Rai Replay.

Inter-Napoli: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Fabian; Callejon, Mertens, Zielinski. ALL.: Gattuso.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.