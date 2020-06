Juve-Milan, le pagelle: Bentancur è ovunque. De Ligt un muro, Donnarumma anche

TORINO - Ecco le pagelle di Juve e Milan dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra bianconeri e rossoneri all’Allianz Stadium.

Juventus

BUFFON NG Il guardiano della porta bianconera in Coppa Italia s'impegna più con la voce che non con i guanti, praticamente immacolati. Qualche rischio in più nella ripresa, ma è solletico.

DANILO 6 Preferito a Cuadrado, non dispiace né in fase di non possesso né quando attacca lo spazio lasciato sguarnito da Calabria. Si perde una volta Calhanoglu. Cuadrado (41' st) ng.

DE LIGT 7 Volitivo fin dall'avvio, tosto come nelle migliori serate, già focalizzato nonostante i tre mesi di sosta forzata.

BONUCCI 6.5 E' notte di picchiatori e di contrasti belli ruvidi, al netto delle precauzioni post Covid. Ma il capitano c'è sempre.

ALEX SANDRO 6.5 Prima mezz'ora da satanasso, semplicemente dominante sulla corsia sinistra. Poi si calma un po', ma si vede quanto sia in buonissima condizione.