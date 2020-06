Coppa Italia, premiazione fai da te: tutto sulla cerimonia

TORINO - Porte chiuse, distanziamenti e protocolli rigidi: sarà una finale di Coppa Italia particolare, come ha detto in videoconferenza ieri sera l’ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo: «Saremo quattro gatti allo stadio, non ci sarà neanche un politico: garantire uno spettacolo non è semplice perché abbiamo dovuto ripensare all’evento. Il protocollo era pensato per un campionato, non per una finale, dove i numeri anche del gruppo squadra sono per forza più ampi, abbiamo quindi dovuto tagliare su tante persone, dai raccattapalle ai professionisti della ripresa, che sarà comunque di altissimo livello».