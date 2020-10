Diretta Coppa Italia: Torino-Genoa e le altre, probabili formazioni. Dove vederla in tv

TORINO - Vanno in scena oggi pomeriggio altre dodici partite per il terzo turno di Coppa Italia. Gara unica: in caso di parità supplementari e rigori. Si parte alle 14, con Torino-Lecce (Rai Sport), alle 14.30 avanti con Cagliari-Cremonese. Alle 15 Cosenza-Monopoli e Cittadella-Spezia; ore 16 Benevento-Empoli e Brescia-Perugia. Tre gare alle 17: Verona-Venezia (Rai Sport), Crotone-Spal e Genoa-Catanzaro. Si chiude alle 18 con Parma-Pescara, Udinese-Vicenza, Fiorentina-Padova.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Singo, Lyanco, Nkoulou, Murr; Meitè, Segre, Linetty; Gojak; Bonazzoli, Verdi. All.: Giampaolo.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Adjapong, Meccariello, Rossettini, Zuta; Paganini, Henderson, Bjork Engren; Mancosu; Pettinari, Stepinski

CAGLIARI (4-2-3-1): Aresti; Faragò, Pisacane, Klavan, Tripaldelli; Oliva, Caligara; Sottil, Ounas, Tramoni; Pavoletti. All. Di Francesco

CREMONESE (4-3-1-2): Zaccagno; Zortea, Fornasier, Terranova, Crescenzi; Nardi, Castagnetti, Deli; Buonaiuto; Strizzolo, Ceravolo. All.: Bisoli.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Donnarumma; Proia, Iori, Awua; Gargiulo; Cissè, Grillo. All.: Venturato.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Ferrer, Terzi, Chabot Vignali; Bartolomei, M.Ricci, Estevez; Agudelo, Nzola, Farias. All.: Italiano.

COSENZA (3-4-1-2): Saracco; Ingrosso, Schiavi, Tiritiello; Bouah, Bruccini, Petrucci, Bittante; Bahlouli; Petre, Sueva. All.: Occhiuzzi.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Sales, Bastrini, Mercadante; Lombardo, Vassallo, Giorno, Piccinni, Guiebre; Montero, Starita. All.: Scienza.

BENEVENTO (4-3-2-1): Manfredini; Maggio, Tuia, Pastina, Foulon; Tello, Hetemaj, Viola; Improta, Sau; Di Serio. All.: F. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Zappella, Casale, Pirrello, Parisi; Ricci, Damiani, Haas; Bajrami; Olivieri, Matos. All.: Dionisi.

BRESCIA (4-3-1-2): Kotnic; Semprini, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Van del Looi, Labojoko; Ndoj; Zmrhal, Aye. All.: Lopez.

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Cancellotti, Monaco, Sgarbi; Elia, Falzerano, Vanbaleghem, Moscati, Crialese; Lunghi, Bianchimano. Caserta.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Golemic; Rispoli, Petriccione, Cigarini, Vulic, Molina; Simy, Siligardi. All.: Stroppa.

SPAL (3-4-3): Thiam; Okoli, Salamon, Ranieri; Spaltro, Sa. Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Cuellar Mendoza, Moro. All.: Marino.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Quarta, Mienkovic, Igor; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Duncan, Barreca; Kouame, Cutrone. All.: Iachini.

PADOVA (4-3-2-1): Vannucchi; Pelegatti, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Vasic; Jelenic, Bifulco. All.: Mandorlini.

GENOA (3-5-2): Paleari; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Zajc, Melegoni, Pellegrini; Parigini, Scamacca. All.: Maran.

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Riccardi, Fazio, Martinelli; Casoli, Risolo, Corapi, Altobelli, Contessa; Curiale, Di Massimo. All.: Calabro.

VERONA (3-4-2-1): Berardi; Magnani, Amione, Empereur; Ruegg, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic. All.: Juric.

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Vacca, Maleh; Aramu; Forte, Karlsson. All.: Zanetti.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Pezzella; Nicolussi Caviglia, Grassi, Sohm; Cyprien; Karamoh, Inglese. All.: Liverani.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Balzano, Guth, Bocchetti, Nzita; Omeonga, Valdifiori, Diambo; Galano, Riccardi; Belloni. All.: Oddo.

UDINESE (4-3-3): Nicolas; Becao, De Maio, Bonifazi, Zeegelaar; Forestieri, Makengo, Colulibaly; Pussetto, Nestorovski, Deulofeu. All.: Gotti.

VICENZA (4-4-2): Grandi; Zonta, Bizzotto, Pasini, Beruatto; Marotta, Cinelli, Da Riva, Giacomelli; Jallow, Longo. All.: Di Carlo.