Sassuolo-Spal 0-2: De Zerbi eliminato, ai quarti con la Juve ci va Marino

REGGIO EMILIA - La Spal sfiderà la Juventus nei quarti di Coppa Italia . La squadra di Marino batte 2-0 il Sassuolo con l'ex Missiroli e Dickmann, reti arrivate nella ripresa dopo un primo tempo che regala solo il palo di Djuricic , espulso in avvio di secondo tempo per un brutto fallo rivisto al Var. C'è pure un pizzico di sfortuna nella sconfitta di De Zerbi perché anche Muldur centra il legno al 64'. Fa festa la Spal che ora se la vedrà con la Juve, vittoriosa contro il Genoa per 3-2.

Djuricic, entrata killer! Spal ai quarti con la Juve

Gara povera di emozioni, il primo sussulto arriva al 24' quando Djuricic in area raccoglie il pallone e spara in porta colpendo il palo pieno. Il ritmo non si alza, la partita rimane piuttosto sonnolenta. Al 42' è di nuovo il Sassuolo a rendersi pericoloso: prima Raspadori trova la respinta di Berisha, poi Oddei conclude alto. L'inizio del secondo tempo stravolge il match. Dopo pochi secondi Djuricic si becca il rosso diretto per un brutto fallo, rivisto al Var, su Sernicola e poi l'ex Missiroli al 49' firma il vantaggio sotto porta su cross di Seck. Altri nove minuti e Dickmann, pescato da D'Alessandro, realizza il 2-0 in acrobazia volante. Prova Muldur a scuotere il Sassuolo, ma il diagonale colpisce il palo, il secondo del match. De Zerbi non incide con i cambi dalla panchina, il risultato non cambia e la Spal fa festa.