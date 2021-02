Bonucci-Conte, scintille durante Juve-Inter: "Rispetta l'arbitro"

TORINO - "Devi rispettare l'arbitro". Leonardo Bonucci non ha apprezzato le soventi proteste di Antonio Conte nei confronti del direttore di gara Mariani, iniziate in occasione del presunto contatto Bernardeschi-Lautaro Martinez, con il Var che ha fugato ogni dubbio, e continuate sulla stessa falsariga nei minuti successivi. Il tecnico nerazzurro ha preferito non rispondere al difensore, oggi fuori dall'undici titolare di Pirlo, riprendendo il proprio posto in panchina borbottando qualcosa tra sé e sé. L'episodio è andato in scena al 15' di Juventus-Inter, sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.