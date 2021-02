Agnelli e Conte, che lite durante Juve-Inter: ecco cosa rischiano

All'indomani della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Inter non si fa altro che parlare delle scintille tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. I due sono stati protagonisti di un alterco nel corso della gara tra bianconeri e nerazzurri. Il tecnico salentino, infastidito a suo dire dall'angolo juventino in tribuna, ha mostrato il dito medio prima di imboccare il tunnel che porta agli spogliatoi. Il numero uno della Vecchia Signora, invece, ha urlato qualcosa contro il suo ex allenatore al triplice fischio. Sulla vicenda sono chiamati a intervenire il giudice sportivo e, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, la Procura Figc.

Lite Agnelli-Conte, cosa richiano

La lite Agnelli-Conte seguirà lo stesso iter del duro faccia a faccia tra Lukaku e Ibrahimovic nel derby di Coppa Italia. Sale l'attesa, dunque, per capire cosa dirà il giudice sportivo a riguardo. La pronuncia è attesa per domani, dopo l'altra semifinale della coppa nazionale tra Atalanta e Napoli. Sono due le alternative: qualora il giudice sportivo dovesse esaurire la vicenda con le sue decisioni, se ne prenderà atto, ma se il referto non dovesse registrare nulla sull'alterco Agnelli-Conte, interverrà la procura Figc. Tutto dipenderà da cosa hanno ascoltato e visto quarto uomo (Chiffi) e ispettori della procura federale in uno stadio vuoto dove tutto rimbomba, e dunque cosa l'arbitro ha messo a referto. C'è un precedente in questo campionato: alcune settimane fa Nedved e Paratici furono inibiti per offese all'arbitro dagli spalti.

Conte attacca: "Lite con Agnelli? Ci vuole educazione"